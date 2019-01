Florida Cup: tabela, jogos e onde assistir ao vivo ao torneio internacional

Começa nesta quinta-feira a 14ª edição da Florida Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos e que contará com a participação de quatro clubes nesta edição. São eles: São Paulo, Flamengo, Ajax e Eintracht Frankfurt. Os jogos terão transmissão da TV Bandeirantes e da SporTV.

O torneio já teve mais equipes nas edições anteriores e dois formatos distintos na mesma edição. Alguns clubes disputam um torneio de grupos em que faziam dois jogos e outros times disputavam mata-mata. Neste ano, a competição será do mesmo formato da primeira edição, em 2015. As equipes estão no mesmo grupo, mas farão duelos entre "Brasil x Europa."

Flamengo e São Paulo enfrentarão Ajax e Frankfurt, mas não vão se enfrentar. Ao término dos quatro jogos, o time que mais pontuou será declarado o campeão. As vitórias darão três pontos ao vencedor. Em caso de empate, a partida vai para os pênaltis e o vencedor levará dois pontos, enquanto o derrotado ficará com um.

Caso haja empate de pontos, serão adotados os seguintes critérios de desempate, na ordem: número de vitórias, saldo de gols, confronto direto, gols marcados e Fair Play - seguindo as regras da Fifa.

Veja a tabela dos jogos da Florida Cup e local de transmissão

Quinta-feira, 10 de janeiro

22h: Ajax x Flamengo - SporTV

22h: Frankfurt x São Paulo - Band e SporTV 2

Sábado, 12 de janeiro

16h: São Paulo x Ajax - SporTV

19h: Flamengo x Frankfurt - Band e Sportv