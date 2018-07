Flu abrirá semifinais no sábado e clássico será domingo no Rio de Janeiro

RIO - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou na noite deste domingo os dias, locais e horários das duas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

A primeira semifinal será no sábado, às 17 horas, entre Fluminense e Boavista, no Engenhão. Mais cedo, na preliminar, às 14h45, Resende e Bangu jogam pelas semifinais do novo Torneio Washington Rodrigues, que reúne os terceiros e quartos colocados dos seus grupos.

No domingo, também no Engenhão, nova rodada dupla, que começa com Nova Iguaçu e Olaria, pelo Torneio Washington Rodrigues, e termina às 16 horas com o clássico entre Flamengo e Botafogo.

A diferença de horário entre os jogos principais de sábado e domingo ocorre porque na madrugada de um dia para outro será encerrado o horário de verão no Brasil.

