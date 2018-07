Flu acerta com Marlone e deve oficializar meia como reforço

Depois de renovar com o goleiro Diego Cavalieri por quatro anos, o Fluminense está perto de oficializar seu primeiro reforço para a próxima temporada. Com salários acertados, e sugerido pelo técnico Cristóvão Borges, o meia Marlone faz exames médicos nesta terça-feira no Rio e, se aprovado, assina com o clube até dezembro de 2015.

O jovem de 22 anos foi pouco aproveitado no Cruzeiro e optou pela rescisão do contrato. Ele chega às Laranjeiras sem custos, depois de anteriormente ter sido revelado pelo Vasco e contratado pelo clube de Minas Gerais.

O meia Vinícius, do Náutico, também está perto de ser oficializado como reforço do Fluminense para 2015. Antes disso, Marlone deve ser confirmado pelo clube carioca e assim voltará a trabalhar com Cristóvão, que dirigiu o meio-campista no Vasco.