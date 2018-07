Flu acerta com Rafael Sóbis e agora se concentra no Brasileiro

RIO - O Fluminense se acertou com Rafael Sóbis e já deu entrada na CBF para regularizar a vinda do atacante, por empréstimo. Espera, com isso, não ter problema quanto ao fechamento da janela de transferências internacionais, que se encerra nesta quarta-feira.

Mas a preocupação maior no momento já está no clube. Deco voltou de lesão na derrota para o Coritiba no próximo sábado. Foi seu sexto problema físico grave em menos de um ano nas Laranjeiras. Todos esperam que ele se mantenha em campo com regularidade. Exigência ainda mais importante desde a saída de Conca.

"Lesão todos têm. Comigo acontece com mais frequência, mas se todos que se lesionarem pensarem em parar... Minha ideia é cumprir o contrato até o fim", disse rispidamente o meia, sobre sua possível aposentadoria ao fim do ano.

Para o confronto com o Palmeiras, domingo, em Volta Redonda, Deco deve ser titular e espera estar em melhores condições para produzir bem para a equipe.

"Estou me sentindo bem. Treinei durante a semana passada e não senti nada no jogo. Fiz um trabalho de fortalecimento muscular e espero jogar bem contra o Palmeiras", disse o apoiador.