Flu acerta empréstimo de dois jovens a time francês

Rafael jogou pelo Tupi-MG no primeiro semestre, sendo um dos destaques da equipe na boa campanha no Campeonato Mineiro. Já o centroavante Matheus Alves estava na base do Fluminense. Os dois têm 20 anos.

Recentemente o Fluminense tem adotado a estratégia de emprestar para fora do País os jogadores formados na base que não são aproveitados no profissional. Atualmente, o clube tem o atacante Pablo Diego no Djungardem (Suécia), o atacante Dorielton no Guangdong (China) e o meia Raphael Augusto no Legia Varsóvia (Polônia). Além disso, os meias Patinho e Cassio estão retornando ao clube depois de um período de empréstimo ao Hadjuk Split (Croácia).