Flu aguarda River Plate para definir futuro de Lanzini Enquanto o Fluminense se reúne com o empresário do meia argentino Lanzini, a diretoria do River Plate, que detém os direitos sobre o jogador, conversa com o técnico do time, Matías Almeyda, para definir o futuro do atleta. O contrato dele termina no próximo sábado, mas o clube carioca não está disposto a pagar R$ 28 milhões para comprar os direitos sobre o atleta.