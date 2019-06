Flu aposta em 'meninos' e veteranos reabilitados para retorno do Brasileirão

Há quatro jogos sem vencer no Brasileirão, o Fluminense comemora o recesso do campeonato, em razão da disputa da Copa América. O time carioca vem sofrendo com a irregularidade, com os desfalques por lesão e com a falta de entrosamento dos jovens substitutos. Por tudo isso, a comissão técnica acredita que a interrupção do Brasileiro vai servir para recuperar os lesionados e dar maior entrosamento aos jogadores menos experientes do elenco.

A lista de desfalques nas últimas rodadas é grande: Yony González, Digão, Bruno Silva, Nino, Matheus Ferraz e Léo Santos. A maior parte deve estar recuperada a tempo da retomada do Brasileirão, daqui a um mês. Além disso, o atacante Luciano está perto de deixar o clube.

"São lesões muito acidentais, a única muscular é do Yony, o resto é de ligamento cruzado, menisco, a fratura do Digão, que já está em processo avançado de recuperação. O Digão faz falta não só dentro do campo, mas fora também, é uma das lideranças da equipe, tem uma identificação com o torcedor. Acho que na volta, a gente vai conseguir ter o elenco um pouco mais robusto e espero que no segundo semestre, não tenha tantos acidentes", disse o treinador, após o empate com a Chapecoense, por 1 a 1, na noite de quinta-feira.

Sem estes jogadores, o técnico Fernando Diniz precisou recorrer a improvisos, até na defesa, e a jovens atletas do clube. E já avisou que conta com alguns deles para a sequência da temporada.

"Os meninos são muito bons jogadores, vão evoluir cada vez mais, de onde eles estão, a tendência é só melhorar. São jogadores jovens, João Pedro já está mais jogado, conseguiu se virar melhor com a carga física do jogo. O Marcos Paulo estreou como titular, o Brenner fez o terceiro jogo só. Mediante o que aconteceu hoje, conseguiram fazer uma boa partida", afirmou, referindo-se ao empate com o time catarinense.

Após o jogo válido pela nona rodada do Brasileirão, o elenco do Flu terá folga até o dia 23. Inicialmente, não há previsão de viagens ou amistosos. A programação, contudo, ainda poderá sofrer mudanças, pois a diretoria está em momento de transição.