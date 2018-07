Flu apresenta 3 reforços que se destacaram no Carioca

Autor de sete gols no Estadual, pelo América, Adriano acredita que tenha semelhanças com o também atacante Maicon, que recentemente trocou o Fluminense pelo Lokomotiv Moscou. "Tenho características parecidas com as de Maicon. Espero mostrar serviço e agradar o técnico Muricy Ramalho para ganhar oportunidades entre os titulares", afirmou o jogador.

Já Gerson, que também veio do América, sabe que terá dificuldade para jogar no novo clube. "Todos sabem da qualidade dos jogadores do Fluminense. Tenho de mostrar muito empenho para ganhar uma chance. Fiz um bom trabalho pelo América e quero manter o nível", disse Gerson, citando a bola parada e o chute de longa distância como suas principais qualidades.

Leandro Teixeira, por sua vez, veio do Duque de Caxias e ressaltou que tem outras qualidades além de marcar. "Tenho força na marcação, mas tenho uma boa saída de bola", comentou. "É uma grande responsabilidade, mas minha expectativa é de mostrar meu potencial. Trabalhei muito para conquistar essa chance."