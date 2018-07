Wellington Paulista é apresentado no Flu e pode estrear no clássico

O atacante Wellington Paulista foi apresentado como reforço do Fluminense nesta quarta-feira e pode fazer sua estreia já no clássico com o Vasco neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Para que tenha condições de atuar, porém, o jogador, que estava no Coritiba, precisa ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira. Wellington Paulista tem 31 anos e assinou com o tricolor carioca até 2017.

"Antes de vir para cá, todo mundo sempre me falava sobre o Fluminense, sobre ser o verdadeiro time de Guerreiros e que me encaixaria muito bem aqui. Tenho esse estilo de jogo bastante aguerrido e espero me adaptar o mais rápido possível e ajudar os meus companheiros dentro de campo e trazer muitas alegrias ao torcedor tricolor", afirmou o atacante.

Wellington garante estar em boas condições físicas, pois estava treinando sozinho enquanto a negociação com o Fluminense se desdobrava. Na esperança de poder enfrentar o Vasco, o atacante já realizou seu primeiro treino nas Laranjeiras - uma atividade tática com os demais companheiros.

Além dele, o atacante Osvaldo, que também foi contratado recentemente, participou dos treinos, mas é outro que precisa ser registrado no BID. O setor ofensivo promete ficar mais concorrido agora. Os dois novatos vão disputar posição com Lucas Gomes, Marcos Júnior, Magno Alves e o capitão Fred, sem falar em Ronaldinho Gaúcho. Com 27 pontos, o Fluminense é o vice-líder do Brasileiro.