Flu avança às oitavas e Coritiba cai na Copa São Paulo de Futebol Júnior

SÃO PAULO - As surpresas na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior continuaram nesta quarta-feira. Nos cinco jogos com início às 16 horas, o Fluminense-RJ e o Paraná-PR fizeram valer a sua força e se classificaram para as oitavas de final. O Coritiba-PR, porém, vacilou.

Atuando em São José do Rio Preto, o Fluminense venceu o Ceará-CE por 2 a 1. Tradicionalmente forte nas categorias de base, o América-MG atropelou o Goiânia-GO e venceu por 4 a 1; e a Ferroviária-SP derrotou o Sport-PE por 3 a 2.

Em partida bem disputada, o Fluminense precisou trabalhar bastante para vencer um esforçado time do Ceará. Denilson abriu o placar para o time carioca aos 21 minutos do primeiro tempo, mas Carlos Alberto empatou para o time cearense na última jogada da primeira etapa. O gol da vitória veio no segundo tempo, com Augusto, aos seis minutos. Com o triunfo, o Fluminense enfrentará a Ferroviária.

Com bastante facilidade, o Paraná não deu mostras de fraqueza e bateu o CRB-AL por 3 a 0, no estádio Sindicato dos Metalúrgicos, em Tatuí. Agora, o time paranaense enfrentará o embalado América-MG, que passou por cima do Goiânia.

O outro representante do Paraná, o Coritiba, deu vexame e não conseguiu passar pelo São Carlos-SP. Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o time paranaense foi derrotado nas cobranças de pênaltis por 4 a 3, em Novo Horizonte. Agora, o time paulista espera o resultado do confronto entre Internacional-RS e Linense-SP para conhecer o seu adversário.