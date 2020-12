Flu busca vitória sobre líder São Paulo para não ver Libertadores 'distante'

O Fluminense não quer ficar para trás na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2021 e jogará sob pressão neste sábado, às 21 horas, no Maracanã. Distante quatro pontos do G-4, a meta no Brasileirão, o time precisa desencantar sob a direção de Marcão diante do líder São Paulo para não se distanciar da disputa pela vaga direta.

Após a saída de Odair Hellmann para o futebol dos Emirados Árabes Unidos e a efetivação do treinador do sub-23, o Fluminense fez dois jogos e somou só um ponto, o que atrapalhou os planos de brigar pelo topo. Ciente que não há mais como sonhar com o título, os cariocas focam em retornar à Libertadores.

E a sequência é bem complicada. Começa neste sábado diante do líder São Paulo, depois tem o clássico com o Flamengo e o confronto direto com o Corinthians. Apagar a má impressão do segundo tempo contra o Vasco (1 a 1) e da derrota para o Atlético-GO (2 a 1) é a tarefa de Marcão já neste sábado.

O Fluminense vinha bem com Odair e caminhava a passos largos para fechar a competição entre os melhores. A proposta irrecusável do mundo árabe acabou tirando-o do clube e Marcão foi promovido às pressas.

O começo não foi como o esperado, mas ele acredita que com a semana livre para trabalhos a resposta positiva pode vir, enfim. Mesmo não sabendo qual escalação do São Paulo sua equipe enfrentará. Na disputa das semifinais da Copa do Brasil, os paulistas podem poupar alguns titulares.

Em busca de sua primeira vitória nesta nova passagem pelo time profissional, Marcão terá de mexer bem no time. O treinador não contará com o volante Hudson nem com o meia Ganso, suspensos. Por outro lado, ganhará boas opções. Calegari e Luiz Henrique retornaram da seleção sub-20 e Wellington Silva e Yago Felipe cumpriram suspensão e estão à disposição.

O Fluminense soma 40 pontos, na sétima colocação. Ganhando, ultrapassa Grêmio e Palmeiras, que entram em campo apenas no domingo. Marcão promete surpreender o São Paulo para voltar a brigar pelo G-4.