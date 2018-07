Flu começa a definir elenco de 2012 e demite André Luís

Já começaram as reuniões entre diretoria e comissão técnica do Fluminense para a definição do elenco para 2012, que disputará no primeiro semestre a Copa Libertadores. A lista de dispensa está praticamente elaborada. O primeiro já foi: o zagueiro André Luís, ex-Santos e com contrato até 2013, foi demitido por faltar aos treinos sem justificativa. O atleta participou somente de três jogos pelo clube em 2011.

Segundo fontes do clube, o zagueiro Márcio Rosário e o volante Diogo estariam encabeçando a relação de dispensa. A diretoria não confirma, mas também não nega.

Nesta terça-feira, o técnico Abel Braga esteve no Footecon, fórum internacional de futebol que acontece no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, participou de palestra e disse esperar o Fluminense ainda mais forte para a próxima temporada.