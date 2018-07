Flu contrata brasileiro que estava nos Emirados Árabes

"É um privilégio fazer parte do Time de Guerreiros. Defender as cores de um clube da grandeza como o Fluminense é muito especial. É um orgulho estar aqui. Vamos trabalhar muito para ajudar o time e conquistar títulos", declarou Marcelinho ao site oficial do Fluminense.

De acordo com o clube, o jogador fez 15 gols em 23 partidas disputadas pelo Al-Wahda desde 2012. Formado nas categorias de base do Atlético Mineiro, Marcelinho deixou o clube em 2005, quando se transferiu para o Aalborg, da Dinamarca. Depois, passou por sueco Orgyte, da Suécia, Avaí, Naval, de Portugal, e Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

Apenas em 14º lugar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdeu as últimas três partidas e tentará se reabilitar no próximo domingo, quando vai enfrentar o Grêmio, fora de casa, em partida válida pela nona rodada.