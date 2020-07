Flu debocha do Fla sobre transmissão: 'Incomparável sensibilidade e empatia'

Faltando poucas horas para a final da Taça Rio, o imbróglio envolvendo a transmissão do jogo decisivo entre Fluminense e Flamengo ganhou novos capítulos. Após o time rubro-negro divulgar uma nota oficial se colocando à disposição para também transmitir o jogo através de seu canal do YouTube e o TJD-RJ conceder uma liminar, o Fluminense também emitiu um comunicado sobre o assunto.

Em tom irônico, lembrou que já tinha acordo com a Rede Globo para transmitir o jogo e também se baseia na medida provisória que dá ao time mandante os direitos de exibição das partidas, que havia anunciado na terça-feira que exerceria.

O Fluminense citou a CPI da Fake News, que ocorre na Câmara dos Deputados, para debochar do Flamengo, afirmando que o clube rival mente e também questionou a legalidade da decisão do TJD-RJ.

"O Fluminense Football Club, sensibilizado com a incomparável sensibilidade e empatia do Flamengo, esclarece que não tem qualquer problema com o Grupo Globo e que todos os brasileiros poderão assistir a partida através da FluTV", escreveu o clube.

"A ideia de que há qualquer imbróglio entre o Fluminense e o Grupo Globo é mentirosa e deveria compor o rol de investigações da CPI das Fake News. Logo em seguida o Tribunal da Ferj, de forma ilegal, deu a liminar para que o Flamengo descumpra a lei. Agradecemos ao Flamengo, mas nos manteremos dentro da lei. A transmissão cabe ao Fluminense, que a fará e ficamos no aguardo pra ver se o Flamengo cumprirá o que defendeu", complementou o Fluminense.

O Flamengo, por sua vez, havia informado que estava "preocupado com o imbróglio jurídico". "A diretoria do Flamengo se mostra preocupada com o imbróglio jurídico que acompanhamos na mídia entre o Fluminense e a Rede Globo de Televisão. Até agora não temos conhecimento se as duas instituições se acertaram realmente e se as torcidas poderão assistir à final de hoje", diz trecho da nota oficial.

A final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, será realizada nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Se o Flamengo for campeão, vai faturar o título estadual sem precisar de uma decisão.