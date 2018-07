Flu defende ponta em casa; São Paulo quer reabilitação

A "primeira final" desta quinta envolve o líder da competição no início da rodada. Com 54 pontos e um saldo de gols melhor que o Cruzeiro, o Fluminense tem um compromisso complicado para poder defender a primeira colocação. No Engenhão, onde não tem se dado tão bem quanto no Maracanã - hoje fechado em obras para a Copa do Mundo de 2014 -, o clube das Laranjeiras enfrenta o Grêmio, time de melhor campanha do returno e que está vivo na luta por um lugar na Libertadores de 2011.

Na Arena Barueri, em Barueri (Grande São Paulo), acontece a "segunda decisão". Com os times um pouco distantes dos líderes do campeonato, mais preocupados em se classificar à maior competição continental de clubes, São Paulo deixa o seu estádio, o Morumbi - alugado para um show de música -, para manter a sorte em sua "nova casa" contra o Atlético Paranaense. Na outra vez que jogou em Barueri, neste Brasileirão, o clube paulista ganhou do Vitória. E agora quer se reabilitar a derrota para o Ceará, no último domingo, em Fortaleza.

Por fim, a "terceira decisão" envolve equipes que estão da metade para baixo na tabela de classificação. Em busca do quarto triunfo consecutivo - já bateu Corinthians, Vasco e Guarani -, o Atlético Goianiense quer aproveitar o fator casa para derrotar o Ceará, que já não estão tão preocupado com o rebaixamento. O risco de queda é a da equipe goiana, que tem 35 pontos e pode voltar à zona da degola no caso de derrota para os cearenses.

Confira os jogos desta quinta-feira pela 32.ª rodada do Brasileirão:

21 horas

Fluminense x Grêmio - Engenhão

São Paulo x Atlético-PR - Arena Barueri

Atlético-GO x Ceará - Serra Dourada