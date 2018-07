Flu demite advogada após ausência em audiência no processo de Levir Culpi

A diretoria do Fluminense anunciou nesta sexta-feira que demitiu a advogada Cecilia Almada e advertiu a diretoria jurídica do clube, Roberta Fernandes, após perder a audiência que decidiria sobre processo do técnico Levir Culpi. O treinador deixou o time carioca em novembro do ano passado.

Levir, contudo, acionou o clube na Justiça para cobrar R$ 2,8 milhões em salários atrasados e obrigações trabalhistas. Uma audiência entre as partes seria realizada na quarta-feira passada, mas o clube não enviou representantes. A ausência é considerada uma admissão de culpa.

Diante do prejuízo, o Fluminense anunciou as medidas tomadas em seu departamento jurídico nesta sexta. "O Fluminense Football Club informa que a diretora jurídica Roberta Fernandes foi advertida após a falha ocorrida no processo movido pelo ex-técnico do clube, Levir Culpi. A diretoria também comunica o desligamento da funcionária Cecilia Almada", registrou o clube, em nota.

No mesmo comunicado, a diretoria prometeu ter mais cuidado em casos judiciais para evitar maiores prejuízos. "A gestão ratifica que novos controles foram criados com o objetivo de minimizar o risco de imprevistos e reafirma o compromisso de profissionalização e transparência."

O clube não revelou quais serão os próximos passos na tentativa de reverter a consequência da ausência na audiência.

TREINO

Após a vitória sobre a LDU por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, o elenco do Fluminense se reapresentou na manhã desta sexta. Os titulares que atuaram no Maracanã foram preservados no treino, enquanto os demais fizeram treino técnico. O técnico Abel Braga dividiu os reservas em três times de cinco jogadores em atividade em campo reduzido.

O grupo tricolor voltará aos trabalhos na manhã deste sábado, em preparação para o duelo com o Atlético Paranaense, às 16 horas de domingo, na Arena da Baixada. A delegação do Fluminense viajará para Curitiba logo após o treino deste sábado.