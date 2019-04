Flu deverá fechar semana de treinos com dúvidas para jogo de volta com Santa Cruz

O elenco do Fluminense vai realizar na manhã deste sábado, a partir das 9 horas, o último treino da semana visando o confronto de volta da quarta fase da Copa do Brasil, contra o Santa Cruz, na próxima quinta-feira, às 21h30, em Recife. E a tendência é a de que o técnico Fernando Diniz feche os trabalhos antes da folga deste domingo com dúvidas na escalação da equipe titular para o duelo na capital pernambucana.

O meia Paulo Henrique Ganso, o volante Airton e o atacante Yony González precisaram ser substituídos por razões médicas durante a vitória por 2 a 0 sobre o Santa, na última quarta-feira, no Maracanã, no jogo de ida deste mata-mata.

Por causa disso, eles ainda não estão confirmados para o embate em Recife, onde a equipe tricolor poderá até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Para completar, o atacante Luciano reclamou de dores musculares no segundo tempo da partida de quarta, mas precisou continuar em campo porque Diniz já havia feito as três substituições.

Entre os jogadores que foram sacados de campo no jogo de ida deste mata-mata, porém, a tendência é a de que Airton, com dores na coxa esquerda, e Yony González, com um problema no tornozelo esquerdo, consigam se recuperar a tempo de ficar à disposição do treinador tricolor para o duelo de volta. Ganso, com um incômodo na coxa esquerda, é quem mais preocupa.