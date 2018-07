Flu domina seleção do Brasileiro e Fred é o craque

A equipe mineira, que ainda teve Bernard como a revelação do Brasileirão, dominou a defesa da seleção, com Marcos Rocha, Leonardo Silva e Réver fazendo companhia a Carlinhos, do Fluminense. Os outros representantes do clube campeão foram o goleiro Diego Cavalieri, o volante Jean e o atacante Fred.

Quem teve mais motivos para comemorar foi justamente Fred. O atacante foi fundamental para o título, principalmente na reta final, quando marcou gols decisivos, o que lhe garantiu o título de craque da competição. Os gols, aliás, foram constantes na campanha do jogador e o fizeram chegar à última rodada como artilheiro, com 19 gols, dois à frente de Luis Fabiano.

Os outros clubes representados na eleição foram o São Paulo, com o meia Lucas, o Corinthians, com o volante Paulinho, e o Santos, com o atacante Neymar. O curioso é que o Grêmio, atual segundo colocado da competição, não teve nenhum jogador eleito.

Criada em 2005, a eleição do craque do Brasileirão costuma premiar os jogadores dos times campeões de cada edição. Fred é o sexto representante de um time vencedor a ser eleito o melhor do campeonato. Os outros foram: Tevez, pelo Corinthians, em 2005; Rogério Ceni, pelo São Paulo, em 2006 e 2007; Hernanes, pelo São Paulo, em 2008; e Conca, pelo Fluminense, em 2010. Somente Diego Souza, pelo Palmeiras, em 2009 (quando o Flamengo foi campeão), e Neymar, pelo Santos, no ano passado (quando o Corinthians foi campeão), fugiram à regra.

Apesar do anúncio antecipado, os prêmios só serão entregues no dia 3 de dezembro, em cerimônia marcada para São Paulo. Nela também serão revelados os vencedores nas categorias: artilheiro, craque da galera, torcida de ouro e melhor árbitro.

Confira a seleção do Campeonato Brasileiro de 2012:

Goleiro: Diego Cavalieri

Lateral-direito: Marcos Rocha

Zagueiros: Leonardo Silva e Réver

Lateral-esquerdo: Carlinhos

Volantes: Jean e Paulinho

Meias: Lucas e Ronaldinho

Atacantes: Neymar e Fred

Técnico: Abel Braga

Revelação: Bernard

Craque do campeonato: Fred