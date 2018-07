Flu é escalado sem Vinícius e técnico revela que atleta pediu para não jogar

Após o treinamento desta quinta, o comandante revelou que o jogador pediu para não ser utilizado no jogo diante dos gremistas. Com o contrato encerrando em 31 de dezembro, o atleta poderá deixar o Flu e, mesmo que fique no clube, atualmente ele está afastado da equipe para poder negociar a sua situação com a diretoria tricolor.

"O Vinícius vinha sendo um jogador importante. Ele pediu para não ser relacionado. Alegou que essa situação de contrato está desconcertando ele. É difícil. Ele precisa resolver as coisas dele diante da diretoria, e eu tenho que seguir com o trabalho", afirmou Eduardo Baptista, em entrevista coletiva.

Além de Vinicius, o treinador também não terá o volante Jean, vetado pelo departamento médico por causa de dores nas coxas. Sem a dupla, ele escalou a equipe com Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Marlon Santos e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Marcos Junior e Osvaldo; Fred.

Já o zagueiro Ygor Nogueira, que nesta semana chegou a ser testado na equipe titular, foi relacionado pela primeira vez como profissional e será opção no banco de reservas no confronto diante do Grêmio.

RETORNO - A principal novidade do treinamento desta quarta nas Laranjeiras foi a presença do lateral-esquerdo Léo, que trabalhou com bola pela primeira vez desde a cirurgia no pé ao qual foi submetido, no início de outubro. Ele fraturou o local em partida contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre.