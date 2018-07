Flu empata com Vasco no fim, mas amarga 6º jogo seguido sem vitória no Brasileiro

O Fluminense saiu atrás, mas buscou empate diante do Vasco pelo placar de 1 a 1, em partida realizada na noite desta quinta-feira, no estádio de São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter evitado a derrota, a equipe tricolor completou o seu sexto jogo seguido sem vitória e soma 15 pontos na tabela de classificação, na qual ocupa o 12º lugar, logo atrás justamente do time vascaíno, 11º, com 16 pontos.

Mesmo jogando em São Januário, o Fluminense comandou as ações nos primeiros minutos e desperdiçou duas chances de gol logo de cara, com Marcos Júnior e Pedro. O Vasco, aos poucos, foi equilibrando, mas viu sua melhor oportunidade de marcar com Andrey. O meia invadiu a área e chutou pela linha de fundo.

O Fluminense respondeu na mesma moeda. Luiz Gustavo tentou afastar o perigo, mas jogou para Sornoza. O meia dominou e chutou em cima de Ricardo. Após o susto, o Vasco voltou a anular as principais armas do rival e também não se arriscou muito. Sendo assim, as equipes foram para o intervalo com 0 a 0 no marcador.

O Vasco voltou mais ligado para a etapa complementar e perdeu grande oportunidade com Wagner. O meia recebeu belo passe de Giovanni Augusto, mas mandou para fora. Aos 15 minutos, não teve jeito. Henrique partiu em velocidade e cruzou, Júlio César rebateu nos pés de André Ríos, que pegou de primeira para abrir o marcador.

O Fluminense acordou depois do gol sofrido e saiu em busca do empate. Em cobrança de falta de Sornoza, Digão cabeceou para grande defesa de Martín Silva, que salvou o Vasco com o pé.

O time visitante fez uma verdadeira blitz nos minutos finais. Aí aconteceu um duelo particular entre Pedro e Martín Silva. Primeiro o goleiro fez um milagre numa cabeça à queima-roupa do atacante. Já aos 44 minutos, o camisa 9 superou o goleiro após deixar o zagueiro Breno na saudade.

Após o empate, o Fluminense ainda tentou a virada no fim, mas acabou esbarrando na defesa adversária. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Grêmio no domingo, às 16 horas, novamente em São Januário. No mesmo dia e horário, o Fluminense pega o Sport na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 FLUMINENSE

VASCO - Martín Silva; Luiz Gustavo, Breno, Ricardo e Henrique; Desábato, Andrey, Yago Pikachu, Giovanni Augusto (Kelvin) e Wagne (Evander)r; Andrés Rios (Bruno Silva). Técnico: Jorginho.

FLUMINENSE - Júlio César; Léo, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Dodi (Matheus Alessandro), Richard, Jadson e Sornoza (Pablo Dyego); Marcos Júnior e Pedro. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - André Ríos, aos 15, e Pedro, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - André Ríos, Luiz Gustavo e Wagner (Vasco); Dodi e Jadson (Fluminense).

RENDA - R$ 242.405,00.

PÚBLICO - 11.381 pagantes.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).