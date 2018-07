Flu está perto de anunciar Elkeson, diz presidente

"Elkeson tem muita chance de jogar no Fluminense. A negociação avançou e devemos ter uma definição até esta sexta-feira", revelou Siemsen, na apresentação do novo uniforme do Fluminense, na sede das Laranjeiras.

Se for confirmado, Elkeson se juntará ao volante Rodrigo, ex-Madureira, e ao atacante Ciro, do Sport, reforços já garantidos no time carioca na busca pelo bicampeonato do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Fluminense também está de olho no volante Magrão, atualmente no Al Wahda-EAU. Magrão seria indicação do técnico Abel Braga, com quem já trabalhou. O novo treinador assumirá o time no dia 8 de junho.