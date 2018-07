Flu estreia com vitória sobre Luverdense na Copa São Paulo

Debaixo de forte chuva no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, o Fluminense venceu o Luverdense-MT por 2 a 0, pelo Grupo F da 46ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta segunda-feira. Com um gol de cabeça do zagueiro Derlan, o clube carioca terminou a primeira rodada na vice-liderança, atrás apenas do Noroeste, que goleou o Comercial-PI por 4 a 0 mais cedo.

O time do Rio de Janeiro está na segunda colocação pelo saldo de gols, já que ambos somaram três pontos, mas o Noroeste tem dois gols a mais. Lembrando que apenas os primeiros colocados de cada grupo garantem uma vaga na próxima fase.

Derlan só abriu o placar para o Fluminense aos 34 minutos do primeiro tempo, após um cruzamento do lado direito. A bola atravessou toda a área e acabou na cabeça do zagueiro, que ainda teve o capricho de tocar na trave antes de entrar, sem chances para o goleiro Matheus.

Já no final da partida, o aniversariante Íkaro deu um belo passe para Patrick, que completou para o fundo das redes. Mais cedo, também no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, o Noroeste goleou o Comercial-PI por 4 a 0, graças aos gols de Carlos e Alisson. Cada um marcou duas vezes e garantiu ao time da casa a liderança do Grupo F.

Pelo Grupo J, em Limeira, o mesmo do Palmeiras, a Internacional ganhou na estreia do Murici, de Alagoas, por 2 a 1.