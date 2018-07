Flu faz 1.º coletivo após volta ao Brasil e empolga Abel

RIO - O Fluminense fez neste sábado o seu primeiro treino coletivo no Brasil durante a sua intertemporada. A equipe ficou toda a semana passada nos Estados Unidos, onde fez um amistoso e três jogos-treino, e só agora teve a oportunidade de simular situações de jogo treinando nas Laranjeiras sob o comando do técnico Abel Braga.

A equipe se prepara para enfrentar o Botafogo, no próximo dia 7 de julho, na Arena Pernambuco, na volta do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time treinou com Ricardo Berna; Bruno, Gum, Digão e Carlinhos. Edinho, Fábio Braga e Wagner; Rhayner, Samuel e Rafael Sóbis. Para jogar daqui a uma semana, a equipe vai receber os reforços de Jean, Diego Cavalieri e Fred, que estão com a seleção brasileira.

A equipe reserva no coletivo desse sábado teve muitos jovens, como Klever, Elivelton, Eduardo, Denilson, Michael e Biro Biro. Apesar da goleada de 7 a 1 dos titulares, que foram elogiados por Abel Braga, os reservas também foram aprovados pelo comandante após a atividade.

"O coletivo foi surpreendente, muito mais proveitoso do que eu esperava. Começou com os jogadores se adaptando um pouco, porque o nosso campo melhorou muito com essa grama de inverno. Nós treinamos e jogamos nos Estados Unidos nesse tipo de grama e o jogo fica mais rápido. O time titular saiu perdendo e depois fez seis, sete gols e o resultado foi excelente", destacou o treinador, para depois falar dos reservas.

"Os meninos foram muito bem e estão integrados com o grupo. Estamos agora esperando as voltas do Marcos Júnior, do Anderson e do Wellington Silva para ficarmos próximos dos cem por cento. O Felipe também teve boa movimentação na lateral esquerda, uma posição que ele conhece muito bem. O Deco suportou bem o tempo todo. Foram 60 minutos de treinamento puxado, corrido. Vamos agora nos preparar bem nesses últimos dias e trabalhar com tranquilidade", concluiu.