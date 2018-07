Flu faz promoção e espera bom público em São Januário

Normalmente, torcedores de Fluminense, Flamengo e Botafogo, quando seus times atuam em São Januário, vão em número bastante reduzido ao estádio do rival.

A torcida do Fluminense, líder do Campeonato Brasileiro, com nove pontos a mais que seus seguidores diretos, Grêmio e Atlético-MG, entrou no clima da festa e promete colorir São Januário. Caravanas de vários municípios do Estado do Rio estão sendo formadas e até algumas de outros Estados. Todos convictos de que o time passará pela Ponte Preta.

Essa euforia da torcida, que se acentuou pela sequência de vitórias do Fluminense, foi minimizada pelo técnico Abel Braga. Ele disse que os jogadores não podem, neste momento, se deixar levar pelo comportamento dos torcedores. Para o jogo, ele não vai poder contar com Thiago Neves, ainda coma seleção brasileira na Europa, e com Deco, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória de quarta-feira sobre o Bahia.

Para a vaga de Thiago Neves, Abel Braga manterá Rafael Sóbis. E no lugar de Deco, Wagner é a opção mais provável.