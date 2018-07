Flu faz promoção para encher Maracanã com tricolores e vascaínos

A contragosto do presidente do Vasco, Eurico Miranda, o Fluminense lançou nesta segunda-feira uma promoção junto com o jornal Extra, do Rio de Janeiro, para atrair tricolores e vascaínos para o clássico entre as duas equipes, marcado para o próximo domingo, no Maracanã.

Outra atração da partida é a apresentação de Ronaldinho Gaúcho, contratado recentemente em uma negociação polêmica que envolveu os dois clubes. Depois de Eurico afirmar que, da parte do Vasco, o meia estava 90% perto de um acerto, a situação ganhou uma reviravolta e o Fluminense fez uma proposta que agradou mais ao jogador e confirmou sua contratação.

Para favorecer uma grande apresentação do novo reforço, o Fluminense realiza promoção nesta semana. As edições do jornal têm um selo que corresponde a R$ 10 de desconto no valor do ingresso para o setor leste superior, que recebe torcida mista - ao todo o desconto pode chegar a R$ 50, o ingresso para a área custa R$ 80 (R$ 40, a meia-entrada). O clube, por meio de seu site, ainda pede aos torcedores para convidarem seus amigos vascaínos para a partida.

A iniciativa é contrária ao posicionamento de Eurico, que pediu para os torcedores do Vasco boicotarem a partida. O dirigente reivindica que o setor sul seja reservado à torcida cruzmaltina, mas desde a última reforma do Maracanã o consórcio que administra o estádio acertou em contrato a permanência dos tricolores naquela área da arquibancada.