Flu firma novo acordo e passa a ser 'sócio' de todos os setores do Maracanã O Fluminense e o Consórcio Maracanã anunciaram, nesta quinta-feira, que chegaram a um acordo para ampliar o acordo para a realização de partidas do clube como mandante no estádio. Pelo novo acerto, todos os setores do estádio terão o mesmo tratamento, com 55% do valor nominal ficando com o Flu. O clube deixa de pagar pelo aluguel do estádio e o Consórcio segue responsável pelas despesas gerais.