Flu intensifica treinos físicos em reapresentação do elenco Após dois dias de folga, o elenco do Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira, nas Laranjeiras. E o início da preparação da equipe carioca para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), foi totalmente voltado aos trabalhos físicos.