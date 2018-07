Flu, Inter e Cruzeiro abrem 2ª fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira

Fluminense, Internacional e Cruzeiro vão abrir a segunda fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, segundo programação anunciada pela CBF nesta quinta. São Paulo, Corinthians e Vasco voltarão a campo pela competição nacional somente no dia 1º de março, jogando fora de casa.

O time tricolor carioca será o primeiro a entrar em campo no dia 22, às 19h30. Fora de casa, enfrentará o vencedor do confronto entre Salgueiro-PE e Sinop-MT. Na sequência, às 21h45, o Cruzeiro vai receber no Mineirão o São Francisco-PA. No mesmo horário, em Porto Alegre, o Inter vai encarar o Oeste no beira-rio.

Os três grandes classificaram-se à segunda fase em vitórias conquistadas na noite de quarta-feira, fora de casa. Nesta segunda fase, as regras são diferentes da primeira. Se na primeira o empate favorecia o visitante, em jogo único, nesta segunda há disputa de pênaltis em caso de igualdade no placar.

Já São Paulo, Corinthians e Vasco voltam a campo no dia 1º de março. Ainda sem local definido para o jogo, o São Paulo enfrentará o PSTC às 19h30. Mais tarde, às 21h45, o Corinthians vai encarar o vencedor do confronto entre Remo-PA e Brusque-SC, fora de casa. No mesmo horário, o Vasco visitará Fast Clube-AM ou Vila Nova-GO.

Confira a tabela da segunda fase da Copa do Brasil:

Dia 22/02

16h - Murici-AL x América-MG

19h30 - Portuguesa-SP x Boavista-RJ

19h30 - Salgueiro-PE ou Sinop-MT x Fluminense

19h30 - Santo André ou Criciúma x Altos-PI

19h30 - Vitória x Bragantino

21h45 - Sport x 7 de Setembro-MS

21h45 - Cruzeiro x São Francisco-PA

21h45 - Internacional x Oeste

Dia 23/02

21h30 - Coritiba x ASA-AL

Dia 25

16h30 - Paraná x Bahia ou Sergipe

Dia 26/02

17h - Sampaio Corrêa-MA x Guarani-CE

Dia 1º/03

19h30 - Joinville x São Raimundo-PA

19h30 - Avaí x Luverdense

19h30 - Ponte Preta x Cuiabá

19h30 - PSTC-PR x São Paulo

19h30 - ABC-RN x Audax-SP

20h30 - Gurupi-TO x Rio Branco-AC

21h45 - Remo-PA ou Brusque-SC x Corinthians

21h45 - Boa x Goiás

21h45 - FAS-AM ou VNO-GO x Vasco