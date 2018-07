Flu já planeja 2012 e define local de pré-temporada

"Isso ficará a cargo do Abel. Nossa intenção é dar mais dias de pré-temporada aos principais jogadores. A preparação será feita em Mangaratiba. Vou fechar os últimos detalhes na segunda-feira, mas já dou como certo", adiantou o vice de futebol, Sandro Lima.

A análise do atual elenco também já começou e o torcedor não deve esperar grandes contratações. Com a maioria dos jogadores vinculados com contratos longos, apenas Ciro (empréstimo) e Jefferson, cujo vínculo termina em dezembro, certamente deixarão o clube. Outros jogadores vão partir, mas como estão sob contrato, a rescisão pode ser dispendiosa para o Flu, casos de Souza e Araújo, que demandam altos salários.

"O elenco para 2012 é esse que a torcida já conhece. A maioria dos jogadores tem contratos longos. Vamos avaliar também os nomes daqueles que deixarão o clube. O próprio (técnico) Abel (Braga) já falou que os jogadores que tiveram menos oportunidades deverão sair", confirmou Lima.

No treino desta segunda, nas Laranjeiras, apenas os reservas foram a campo. Abel não tem desfalques de última hora para o clássico contra o Botafogo, domingo, em Volta Redonda.