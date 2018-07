Flu lança terceiro uniforme laranja com Fred de modelo

RIO - O Fluminense lançou nesta sexta-feira sua nova terceira camisa. Com Fred como modelo, o clube apresentou um uniforme inteiro laranja, incluindo calções e meias. Afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular, o atacante disse ter gostado da nova camisa e já imaginou os torcedores vestindo-a no estádio.

"O visual da arquibancada com a torcida vestindo laranja ficará muito bonito. Gostei da camisa. Já tinha visto fotos na internet, mas a camisa ao vivo é bem mais bonita", declarou. O novo uniforme já está à venda nas lojas e no site do Fluminense e para comprá-lo o torcedor terá que desembolsar R$ 199.

O clube estuda a possibilidade de estrear o uniforme já neste sábado, quando enfrenta a Portuguesa, no Maracanã, às 21 horas, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta não é a primeira vez que o Fluminense escolhe o laranja para o terceiro uniforme, sendo que a cor foi usada originalmente no início dos anos 2000. Na ocasião, a camisa não foi utilizada em jogos oficiais, mas caiu no gosto da torcida.