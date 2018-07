Flu libera titulares e começa a discutir reforços O Fluminense tentou manter a mobilização dos jogadores até a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas estava difícil, com o título conquistado com três rodadas por jogar. A pressão da tropa foi tão grande que o técnico Abel Braga resolveu antecipar as férias e liberou todos os titulares desde esta quinta. Um time de reservas vai encarar o Vasco na última partida, domingo, no Engenhão.