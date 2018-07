Flu mandará 5º ofício à CBF reclamando da arbitragem nos jogos

A não marcação de um pênalti contra o Cruzeiro, no último domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, fará o Fluminense encaminhar mais um ofício à CBF reclamando da arbitragem. O documento ainda apontará erro no empate contra o Corinthians, quando o time vencia por 1 a 0 e teve um gol mal anulado. Será a quinta reclamação oficial do clube no Campeonato Brasileiro.

Na avaliação dos dirigentes do clube carioca, o time foi prejudicado pela arbitragem na derrota para o Criciúma, no empate contra o Coritiba e nas vitórias sobre São Paulo e Santos, além dos jogos contra Corinthians e Cruzeiro. "Fazemos o que todos fazem. Temos o Marcelo Penha (coordenador administrativo do departamento de futebol) como representante e sempre que nos sentimos prejudicados enviamos o ofício", disse o vice-presidente de futebol do clube, Marcelo Bittencourt.

O dirigente foi quem defendeu o Fluminense no STJD no imbróglio que causou a queda da Portuguesa e evitou o rebaixamento do time carioca no ano passado. E, segundo Marcelo Bittencourt, é justamente esse fato que pode estar prejudicando a atuação dos árbitros. "Este ano realmente estão errando demais contra nós, mas talvez por uma coisa inconsciente, talvez pelo o que ocorreu em 2013 e por ficarmos na primeira divisão. Talvez possam não querer beneficiar o Fluminense de forma inconsciente, mas não acredito que de forma intencional", explicou.

TIME

O Fluminense terá o reforço do goleiro Diego Cavalieri na partida contra o Figueirense, nesta quarta-feira, em Florianópolis, pela 20.ª rodada do Brasileirão. Nesta segunda, a comissão técnica confirmou o retorno do jogador ao time após o treinamento realizado nas Laranjeiras.

A manhã foi de folga para os titulares, enquanto que os reservas no empate por 3 a 3 com o Cruzeiro e os jogadores não relacionados para o confronto treinaram nas Laranjeiras. E Diego Cavalieri participou de todo o coletivo contra o time de juniores, vencido por 2 a 0 pelos profissionais, com gols marcados por Biro Biro e Matheus Carvalho.

Assim, Diego Cavalieri assegurou o seu retorno ao Fluminense. O goleiro estava fora da equipe desde o dia 20 de agosto, quando participou da derrota para a Chapecoense, no interior de Santa Catarina. Desde então, estava afastado por causa de uma gastroenterite. Na semana passada, acelerou o seu processo de recuperação ao voltar a treinar com o grupo.

"Como o Diego Cavalieri treinou normalmente para o próximo jogo, vai viajar e estar à disposição do Cristóvão Borges. Está totalmente recuperado. Teve um problema gástrico, perdeu peso, perdeu muita água, demorou mais do que esperávamos para voltar, mas agora está bem", explicou o coordenador do departamento médico do Fluminense, Douglas Santos.