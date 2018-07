Flu nega acerto com Thiago Neves e agente desconhece negociação

RIO - Ao menos por enquanto, o Flumimense nega a informação dada pelo site do diário "Lance!" de que o Al Hilal aceitou sua proposta pelo meia Thiago Neves e que o mesmo assinará com o clube um contrato de quatro anos. A posição foi passada pelo diretor-executivo, Rodrigo Caetano.

"Nós ainda não temos essa confirmação", afirmou o dirigente em contato via telefone com a reportagem da "ESPN". Questionado se as negociações continuavam em curso, ele despistou e preferiu não ir adiante com o assunto.

"Veja bem, eu nem disse que há uma negociação. Nós aqui no Fluminense temos a postura de só falar de alguma negociação quando ela está em estágio avançado ou quando ela está concluída", continuou Caetano.

Representante do jogador, Léo Rabello também atendeu a reportagem e foi ainda mais enfático ao colocar que não tem tratado nada com o Fluminense sobre seu cliente, apenas com o Flamengo. "A negociação com o Flamengo está em vigor", começou.

"Eu não estou negociando com o Fluminense, a minha negociação se resume ao Flamengo. Sei que existem outros clubes interessados, mas não passou nada por mim", garantiu o empresário.

O meia tem seus direitos econômicos pertencentes ao clube da Arábia Saudita, que não aceitou, até o momento, nenhuma das investidas do Flamengo pela aquisição do jogador em definitvo. Diante do imbróglio que o assunto virou, o Fluminense passou a considerar a ideia de ter o atleta.

E isso ficou mais claro quando Celso Barros, presidente da Unimed, patrocinadora do clube, e um dos homens fortes neste tipo de assunto nas Laranjeiras afirmou que estava acompanhando o caso ennvolvendo Thiago Neves e o rival.

Em Mangaratiba, onde os jogadores fazem a pré-temporada, o atacante e capitão Fred já dise que passou o final de ano com o jogador e que ele será recebido de braços abertos. Seria a terceira passagem do meia pelo clube.