Flu pode poupar titulares no clássico contra o Vasco

Até mesmo Fred, que tem três gols de vantagem sobre Luis Fabiano na luta pela artilharia da competição, deve ficar de fora. E o atacante não está muito preocupado em pressionar o técnico Abel Braga para estar em campo.

"Vamos ver como a gente vai fazer. Ver o melhor grupo para este jogo. Querer jogar todos querem, mas já fizemos muitos sacrifícios ao longo da temporada. O ideal era pular os treinos e a concentração", disse Fred, no desembarque da equipe, nesta segunda, no Rio, depois do empate com o Sport, domingo, no Recife.

O goleador destacou ainda que o clássico seria uma boa oportunidade de dar uma chance para os reservas, principalmente os mais jovens. "Os garotos estão cheios de vontade. Ao longo da semana todos iremos conversar e ver qual será o melhor grupo para essa última partida", disse Fred.