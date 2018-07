'Flu precisa fazer a sua parte', alerta Leandro Euzébio O zagueiro Leandro Euzébio afirmou neste sábado, após treino do Fluminense nas Laranjeiras, que o time precisa se preocupar apenas com o objetivo de vencer o Palmeiras neste domingo, em Presidente Prudente, para ter chances de ser campeão já nesta 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador afirmou que a equipe não pode ficar se preocupando com o resultado do duelo marcado para o mesmo horário, entre Vasco e Atlético-MG, que segue com condições matemáticas de levantar a taça.