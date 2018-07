Flu promove estreia de Levir e precisa vencer na Sul-Minas-Rio

"Não vejo razão de ficar assistindo o jogo. Fui contratado para trabalhar e já vamos encarar esta parada" afirmou o confiante Levir Culpi.

Com três pontos e apenas uma vitória, o Fluminense briga por uma vaga na próxima fase. O regulamento da competição prevê uma vaga ao líder de cada grupo, além do melhor segundo colocado na classificação geral.

Seis jogadores da base titular do Fluminense poderiam ser aproveitados por Levir, mas nem viajarão para o interior mineiro. São eles: o lateral-direito Wellington Silva, o zagueiro Marlon, o lateral-esquerdo Giovanni, o volante Édson e os meias Cícero, Diego Souza e Gustavo Scarpa.

Além disso, o atacante Fred ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Já os também atacantes Marcos Junior e Magno Alves sofreram contusões no joelho e também estão fora do confronto, assim como Richarlison e Osvaldo. Já o meia Gerson, que deu susto no treinamento da última terça-feira, foi relacionado por Levir e vai começar jogando diante do Criciúma.

Assim, apenas três jogadores da base considerada titular deverão ser escalados por Levir. São eles: o goleiro Diego Cavalieri, o volante Pierre e zagueiro Henrique. E com tantos problemas no setor ofensivo, Levir vai promover a estreia entre os profissionais do atacante Pedro, dos juniores.

O time que treinou nesta quarta e deve enfrentar o Criciúma é o seguinte: Diego Cavalieri; Jonathan, Henrique, Renato Chaves e Léo; Pierre, Douglas, Eduardo, Felipe Amorim e Gerson; Pedro.

Apenas para cumprir tabela, o Coritiba recebe o Avaí no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 19h30, no outro jogo que fecha a primeira fase da competição nesta quinta-feira. Com apenas um ponto, os times não têm mais chance de classificação, já que Internacional, classificado como líder do Grupo B, está com cinco pontos, assim como o Grêmio, vice-líder.