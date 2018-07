Flu quer aproveitar estádio vazio em Curitiba para vencer

Ainda sem poder contar com o atacante Fred, que passa por processo de recondicionamento físico, o Fluminense vai a Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense neste domingo, às 16 horas, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido à punição imposta pelo STJD no fim do ano passado após confusão na última rodada, o jogo na Arena da Baixada será disputado com portões fechados, o que, na visão da equipe carioca, é uma vantagem.

"É favorável à nossa equipe, que terá um jogo praticamente em campo neutro", avaliou o meia Wagner, que foi confirmado no time pelo técnico Cristóvão Borges. "Mas o futebol segue sendo resolvido dentro do campo, com 11 de cada lado. Esperamos fazer um grande jogo, anular bem as principais jogadas deles e fazer o nosso jogo ofensivo e criando oportunidades", ponderou o jogador.

Terceiro colocado no Brasileirão, o Fluminense vai com um esquema diferente do habitual para tentar surpreender o Atlético, que está uma posição atrás, mas com o mesmo número de pontos (19). Cristóvão Borges decidiu tirar o atacante Walter e reforçar o meio de campo com a entrada de Valencia.

"O campeonato está muito equilibrado, com diferença pequena de pontos. Com derrota, se perde muitas posições e com vitória se recupera muito também. Não podemos correr risco, temos que somar ponto em todas as rodadas", considerou o técnico.