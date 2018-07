Flu quer vitória no domingo para bater recorde de pontos

"Após o jogo contra o Palmeiras, chamei o Fred e falei para gente reunir a galera ainda no vestiário. Conversei com eles. Temos que ganhar tudo que pudermos até o final do Brasileiro porque, para o clube, isso vai ser muito especial. Vamos entrar para a história", cobrou o zagueiro Gum.

O Fluminense alcançará a melhor marca de pontos se vencer o Cruzeiro, domingo, no Engenhão. Ainda faltariam duas rodadas, nas quais o time carioca poderia atingir 85 pontos.

Para tanto, o elenco do Fluminense conta com a motivação do título para não aliviar dentro de campo. "Agora é momento de comemorar a conquista do título mesmo. Mas também é momento de trabalhar e manter o foco nesses últimos jogos", comentou o defensor.