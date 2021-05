Fluminense recebe Santa Fe no Maracanã para se aproximar das oitavas da Libertadores

Líder do Grupo D na Copa Libertadores, o Fluminense volta a jogar em casa depois de dois compromissos difíceis na Colômbia e Equador nos quais conseguiu somar quatro pontos em seis possíveis. Agora, o time tricolor recebe o Santa Fe no Maracanã nesta quarta-feira, às 21h, para encaminhar a vaga às oitavas de final.

A única vitória do Fluminense na Libertadores foi justamente diante do Santa Fe, adversário desta quarta. Nos outros dois jogos contra River Plate e Junior Barranquilla, a equipe carioca saiu de campo com um empate.

Os cinco pontos em três partidas foram suficientes para deixar o time de Roger Machado na liderança da chave. O rival argentino tem a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate e aparece na segunda colocação da chave. Em casa, o Fluminense quer se impor para não se complicar no grupo.

"Projeto um jogo muito complicado, muito difícil, porque a equipe do Santa Fe tem muita intensidade. O Roger passou alguns vídeos deles, a gente já estava comentando e estudando nosso adversário no primeiro jogo, a gente sabia da dificuldade que era e se comprovou dentro de campo", previu Yago Felipe, que pediu para jogar domingo pelo Campeonato Carioca contra a Portuguesa domingo passado e foi um dos poucos que não ganhou descanso. Valeu a pena escalá-lo, já que ele foi autor de um dos gols da vitória por 3 a 1.

"Vimos a intensidade que eles têm, então, temos que aumentar também nossa intensidade, ser mais competitivo, ir para cima, estamos na nossa casa. Se a gente foi, dentro da casa deles, e conseguiu o resultado positivo, na nossa casa, temos que buscar o tempo inteiro", completou o meio-campista.

A expectativa é de que Roger Machado repita a escalação que começou a partida contra o Junior Barranquilla, na Colômbia. A única mudança deve ser a volta de Egídio à lateral esquerda após cumprir suspensão. Se isso acontecer, Danilo Barcelos retorna para o banco de reservas.

O goleador Fred e o jovem Kayky, talentoso atacante já negociado com o Manchester City, são as apostas do Flu conquistar seu segundo triunfo na competição continental e ficar em posição confortável para ir ao mata-mata.

Lanterna da chave, o Santa Fe soma dois pontos e busca sua primeira vitória no torneio. A equipe colombiana é a mais fraca do grupo e vem de eliminação nas quartas do campeonato local. O cenário adverso, no entanto, não abala a confiança da equipe. "Nos preparamos para fazer um jogo muito bom no Brasil e trazer os pontos que precisamos", disse o meiJhon Arias.

Comandados por Harold Rivera, os colombianos vêm ao Rio com várias baixas, após as lesões de Dairon Mosquera, Jeisson Palacios e Fabio Delgado. Eles se juntam ao meia Sherman Cárdenas e ao atacante Diego Valdés, que continuam em recuperação de suas respectivas contusões.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SANTA FE

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago Felipe, Martinelli e Nenê; Luiz Henrique, Kayky e Fred. Técnico: Roger Machado.

SANTA FE - Leandro Castellanos; Alejandro Moralez, Fainer Torijano, Miguel Nazarit, Robert Arboleda; Leonardo Pico, Jhon Arias, Enrique Serje, Daniel Giraldo, Kelvin Osorio; Jorge Luis Ramos. Técnico: Harold Rivera.

ÁRBITRO - Eber Aquino (Paraguai)

HORÁRIO - 21 horas

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro.