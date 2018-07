Flu rechaça mudanças, mas admite 'luz amarela' acesa O Fluminense vive um momento ao qual não está habituado nos últimos três anos. Quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro abalaram o ambiente nas Laranjeiras e deixaram o técnico Abel Braga sob pressão. Mas o peso do título nacional no ano passado ainda tem muita importância e uma mudança é descartada por hora.