Flu reserva perde do Resende na estreia no 2º turno

RIO - Com um time inteiramente de reservas, o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, começou a Taça Rio com derrota por 2 a 1 para o Resende, nesta quarta, em Volta Redonda, para 659 pagantes. Com os titulares preservados tendo em vista a partida contra o Boca Juniors, dia 7, pela Libertadores, o técnico Abel Braga confiou na profundidade de seu elenco.

Mas a falta de entrosamento e um pouco mais de qualidade na saída do meio de campo para o ataque culminou com o resultado negativo. Destaque para o meia Marcel, do time do Sul Fluminense, autor do primeiro gol e de bela jogada e assistência para o segundo. "No geral somos o quarto colocado. Não temos que temer ninguém. Jogamos melhor e vencemos", comentou Marcel. O Resende larga com três pontos no Grupo A. O Fluminense, no B, fica zerado. Na Taça Rio, os times de uma chave enfrentam os que compõem a outra.

Nem bem as equipes haviam se assentado em campo, o time alvinegro abriu o placar. Marcel dominou na meia-lua, limpou a marcação de Márcio Rosário e deu belo chute colocado no canto inferior esquerdo de Ricardo Berna. O Flu, porém, se aprumou e buscou o empate. Depois de duas bolas na trave, uma de Rafael Sóbis e outra de Wagner, antigos titulares relegados ao banco, Sóbis recebeu livre na área e tocou com esperteza por entre as pernas de um zagueiro para igualar o marcador.

Mas os homens de Abel esqueceram o futebol no vestiário na volta para o segundo tempo e o Resende conseguiu conduzir o jogo à sua feição, retomando a vantagem aos 20 minutos. Marcel driblou Jean e cruzou para Marcelo Régis marcar. Sem inspiração e com pouca criatividade na armação, o Fluminense limitou-se a cruzamentos a esmo na área, devidamente rechaçados pela zaga adversária. Para o jogo contra o Nova Iguaçu, sábado, também em Volta Redonda, Abel deve mesclar alguns dos jogadores do time principal.

RESENDE 2 X 1 FLUMINENSE

RESENDE - Mauro; Wellington, Facundo Gomez, Felipe Machado e Marcelo; Leo Silva, Matheus Bertotto (Emerson), Iuri e Marcel (Hiroshi); Elias e Marcelo Régis (Valdeir). Técnico - Paulo Campos.

FLUMINENSE - Ricardo Berna; Souza (Wallace), Digão, Márcio Rosário e Thiago Carleto; Fábio (Samuel), Jean, Lanzini (Matheus Carvalho) e Wagner; Rafael Sóbis e Rafael Moura. Técnico - Abel Braga.

GOLS - Marcel, aos 5, e Rafael Sóbis, aos 31 do primeiro tempo. Marcelo Régis, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá.

CARTÕES AMARELOS - Bertotto, Felipe Machado, Mauro, Elias e Wallace.

RENDA - R$ 12.060,00.

PÚBLICO - 659 pagantes (1.447 presentes).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).