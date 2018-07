Flu se inspira em final de 2009 para brigar pelo título

Apesar de não fazer parte do time naquela ocasião, o zagueiro Leandro Euzébio elogiou a campanha realizada pelos seus companheiros. "Temos que olhar para trás e ver o que o Flu fez no ano passado, pois foi algo brilhante. Acho difícil acontecer algo parecido no mundo. Um título este ano só brindaria todo o esforço desses jogadores", declarou.

Para elevar o moral dos jogadores, nada melhor do que uma vitória em um clássico. Neste domingo, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Botafogo, no Engenhão. Uma vitória pode devolver à equipe a liderança do Brasileirão - está dois pontos atrás do Cruzeiro, que jogará no mesmo dia, contra o Grêmio no Olímpico, em Porto Alegre.

"Estamos sempre motivados para as partidas. Um clássico desse diante de uma equipe bem armada como o Botafogo, nos dá, sim, mais motivação, mas depois tem outro duelo complicado contra o Atlético-PR", afirmou Leandro Euzébio, já lembrando da sequência do campeonato, quando o Fluminense enfrentará o time paranaense no dia 24 de outubro, em Curitiba.