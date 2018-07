Flu sofre com gramado, mas vence Caracas em estreia

Antes da partida, o técnico Abel Braga levou um susto ao ter cortado Thiago Neves. Com sinusite nos últimos dias, o meia usou um medicamento prescrito por um médico pessoal e comunicou ao clube. O remédio, no entanto, continha componente que não seria permitido. O clube comunicou o caso à Conmebol e à CBF e aguardou uma liberação oficial, que não veio.

E, com Rafael Sobis no lugar de Thiago Neves, o Fluminense deixou clara a grande diferença técnica para o time venezuelano ainda no primeiro tempo. Marcou o gol da vitória aos 31 minutos, mas chegou a ser pressionado pelo rival na segunda etapa.

Mesmo no esburacado campo do estádio Olímpico, o Fluminense conseguiu criar suas chances, principalmente depois dos 20 minutos. Aos 22, Fred cabeceou para o meio da área e Sobis mandou para o gol - na trave. A bola voltou, mas o árbitro marcou impedimento. Aos 29, surgiu a primeira boa chance do Caracas, com Otero, que chutou próximo do gol.

O gol do Fluminense saiu aos 31: Fred tocou de letra para Sobis, que bateu de fora da área. A bola desviou na zaga e voltou para o artilheiro do time brasileiro, que olhou e bateu colocado, quase no ângulo: 1 a 0.

No segundo tempo, Diego Cavalieri - como fez tantas vezes no Brasileirão - salvou o Flu logo aos 5 minutos. Cure tentou encobrir o goleiro do Flu, que fez grande defesa. Dez minutos depois, o artilheiro Fred tentou fazer o segundo, de fora da área, mas o goleiro do Caracas espalmou para escanteio.

Ainda que de forma tímida, o time venezuelano dominou os minutos finais, mas não conseguiu surpreender o Fluminense, que já no próximo domingo enfrenta o Volta Redonda em rodada do Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA:

CARACAS-VEN 1 x 0 FLUMINENSE

CARACAS - Baroja; Carabali, Peraza, Sanchez e Amaral; Jimenez, Guerra (Peña), Meza (Gonzalez) e Otero; Cure e Febles (Cabezas). Técnico: Ceferino Bencomo.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Leandro Euzébio, Anderson e Carlinhos; Edinho, Jean e Wagner (Valencia); Wellington Nem (Rhayner), Rafael Sobis (Marcos Junior) e Fred. Técnico: Abel Braga.

GOL - Fred, aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edinho, Diego Cavalieri e Fred (Fluminense).

ÁRBITRO - José Buitrago (COL).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Caracas (VEN).