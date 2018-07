Flu tem reunião decisiva para tentar manter Rafael Sobis Uma reunião nesta terça-feira pode definir o futuro do atacante Rafael Sobis no Fluminense. O jogador, vinculado ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes, é pretendido pelo Grêmio. O diretor executivo do Fluminense, Rodrigo Caetano, está confiante na reunião, com o empresário de Sobis e um representante do clube árabe.