Flu tem volta de Digão em treino e Marcos Paulo no lugar de Ganso

O Fluminense pode ter duas novidades para o jogo de sábado, no Maracanã, às 19h30, contra a Chapecoense, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcão poderá contar com o retorno do zagueiro Digão e com a presença de Marcos Paulo no lugar de Paulo Henrique Ganso.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, Digão treinou normalmente nesta quinta-feira e poderá ser relacionado para a próxima partida. Ele não atua desde o último dia 12, quando se machucou em confronto com o Bahia.

Caso volte ao time, Digão, de 31 anos, vai fazer dupla com Nino e recuperar o lugar na zaga que vem sendo ocupado por Frazan. Este último zagueiro está atuando pela equipe tricolor depois de ter sido emprestado pelo Cruzeiro até o fim da temporada.

Marcão também poderá fazer uma alteração tática no Fluminense que pegará a Chapecoense. No treino desta quinta-feira, o treinador testou Marcos Paulo no lugar de Ganso. E caso o camisa 10 fique realmente no banco, Nenê seria o responsável pela armação das jogadas e Marcos Paulo ficaria próximo a Yony González e Wellington Nem no ataque.

O meio-campista acabou treinando pela equipe reserva nesta quinta depois de ter sido vaiado pelos torcedores do Fluminense nas derrotas para Athletico-PR e Flamengo, ambas sofridas no Maracanã, pelas duas últimas rodadas do Brasileirão.

Um time provável do Fluminense para sábado pode formar com: Muriel; Gilberto; Digão (Frazan), Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel e Nenê; Marcos Paulo, Yony González e Wellington Nem.

Depois de três vitórias consecutivas, o Fluminense perdeu o embalo que vinha tendo ao sofrer duas derrotas seguidas. Com isso, o time das Laranjeiras soma 29 pontos no Brasileirão e ocupa o 16.º lugar. A equipe está logo acima do Cruzeiro, primeiro clube na zona de rebaixamento, com 28 em 17º lugar.