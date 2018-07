Flu tinha talento estrangeiro ao ser campeão brasileiro em 1984 SÃO PAULO - Segundo maior campeão da história do Campeonato Carioca, com 30 títulos (atrás apenas do Flamengo, que tem 31), o Fluminense chegou neste domingo à sua segunda conquista no Campeonato Brasileiro. Antes, somente a geração comandada pelos atacantes Washington e Assis, conhecidos como o "Casal 20", havia chegado ao título de maior expressão do Brasil, em 1984. Mas, apesar da badalação em torno da dupla, o principal destaque daquele time era o paraguaio Romerito.