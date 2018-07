Flu treina em dois períodos e Marquinho diz que time merece Libertadores

Sem jogos até a próxima terça-feira, quando faz duelo direto por uma vaga na próxima Libertadores com o Atlético-PR, o Fluminense foi a campo duas vezes nesta quinta-feira para treinar. Pela manhã, a atividade foi física, comandada pelos preparadores Flávio Vignoli, Jefferson Souza e Gabriel Pinho. À tarde, por sua vez, ocorreu um treino com bola, sob as orientações do técnico interino Marcão, fechado à imprensa.

A grande novidade pela manhã foi a participação do atacante Richarlison, que deixou o jogo contra o Cruzeiro, no fim de semana, com muitas dores na coxa. Ele não ia a campo desde então e retomou as atividades nesta quinta-feira. Com isso, o único jogador no departamento médico é o zagueiro Renato Chaves, que sofreu fratura no tornozelo direito e não joga mais nessa temporada.

Após o treino, o meia Marquinho contou que teve uma conversa reservada com Marcão, com quem jogou no título de 2009, e disse que se colocou à disposição para ajudar da maneira que o treinador. "Estou aqui, me identifico com o clube, assim como você. Independentemente se for jogar ou não, vou te ajudar", prometeu ao interino.

Com 48, no nono lugar, a três pontos do Atlético-PR, o sexto, o Fluminense não deixa de sonhar com uma vaga na Libertadores. "O Fluminense merece pela história, pela grandeza, estar dentro da zona da Libertadores. É uma competição que tive o prazer de jogar e eu não quero estar de fora", garantiu Marquinho.