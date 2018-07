Flu treina sem Jean e Fred e começa a esboçar time para pegar o Grêmio Com uma semana inteira de preparação antes de enfrentar o Grêmio pela 35.ª rodada do Brasileirão, o técnico Eduardo Baptista começou nesta quarta-feira a esboçar o time do Fluminense. Em atividade sob forte sol pela manhã nas Laranjeiras, o treinador fez diversos testes, mas não pôde contar com quatro titulares.