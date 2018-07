Flu vai estrear no Brasileirão jogando em São Januário

A primeira rodada terá o Palmeiras enfrentando o Botafogo em São José do Rio Preto, interior do Estado, enquanto o Fluminense vai mandar o jogo contra o São Paulo em São Januário. As duas partidas acontecem no domingo, dia 22.

No dia 29, o Corinthians vai mandar sua partida contra o Coritiba no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, também interior de São Paulo. Na terceira rodada, o América-MG optou por receber o Internacional em Varginha, já que o Atlético-MG vai utilizar o estádio da Arena do Jacaré no mesmo domingo.