Flu vai estrear no Carioca 2013 contra o Nova Iguaçu Campeão brasileiro e detentor também do título estadual, o Fluminense vai abrir o Campeonato Carioca de 2013 jogando fora de casa contra o Nova Iguaçu, no fim de semana dos dias 19 e 20 de janeiro. A tabela, divulgada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) ainda não estipula a data exata dos jogos da primeira rodada.